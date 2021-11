Beboere i bøn: frygter fremtiden for forfærdelig vej

En skodby at være trafikant i

Debatten fik Steen Byriel, spidskandidat for Liberal Alliance, på banen i debatten.

Han pegede også på behovet for den ringvej nordvest om Vejle, som borgerne på Bøgeagervej i Grejsdalen frygter, ikke bliver gjort færdig i mange år:

- Vejle er en skodby at være trafikant i, så jeg går helt vildt meget ind for, at vi laver den ringvej, som er påbegyndt omkring Uhrhøj, og det må hænge sammen med Posthusgrunden og de veje, der laves dernede, så bilerne også kan komme den anden vej uden om Vejle, sagde, Steen Byriel, spidskandidat for Liberal Alliance.

Tilbage på Bøgeagervej har beboerne fået at vide, at der kommer til at gå mindst otte år, før de kan forvente, at ringvejen er bygget færdig, og de kan få deres fredelige skovvej tilbage.

- Men det kan tage meget længere tid end otte år, for da vi spurgte kommunen, om de otte år var en garanti, fik vi at vide, at det sagtens kan tage længere tid, siger Franz Kock.

- Vi er bange for, at den ikke holder vand, hele den plan, de har lavet.