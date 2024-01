Bekymrede forældre holder møde med politikere om besparelser

Tænke sig om

Derfor har han været med til at tage initiativ til Facebookgruppen 'Vejles Fremtid', som på få uger har fået mere end 550 medlemmer. Han håber, at mange fra gruppen møder frem i aften trods vejret.



- Jeg håber, at vi kan få forligspartierne til at tænke sig om en ekstra gang, inden de sætter sparekniven ind. Jeg tror, at alle politikere er enige om, at trivsel for børn er en udfordring. Hvorfor er det så, at man tror, man kan forbedre trivslen ved at spare 20-30 millioner på området?, lyder det fra den bekymrede far til to.