Bent Tranholm fik i dag hjælp til MitiD - han er heldig for ventetiden på hjælp er lang

Borgerservice presset af ukrainske flygtninge

Det er ikke kun MitID, der har fået Borgerservice på overarbejde - også den aktuelle situation med ukrainske flygtninge giver travlhed.

- De skal registreres her hos os med bl.a. et sygesikringsbevis. Og de skal have hjælp til at vælge en læge og så videre og så videre, så vi får lige nu en masse ekstra opgaver.

Pres eller ej. Det er langt fra imponerende, at kommunen ikke er i stand til at hjælpe alle de digitalt udfordrede med det nye MitID, mener Bent Tranholm.

- Det er jo ikke alt for smart. Ældre mennesker bliver jo let ængstelige. Det er jo det, der er problemet. Nu er jeg selv 80 år, og jeg synes jeg har et afslappet forhold til det der...endnu.

Kommuner har søgt om udsættelse

Udrulningen af MitID skulle efter planen snart være færdig, Men som konsekvens af den megen ventetid har kommunen bedt Digitaliseringsstyrelsen, der står for MitID, om mere tid til, at man med ordentlig hjælp kan få rullet den nye ordning ud.

- Vi har bedt om en udsættelse til 31.12., men jeg vil sige at hver eneste uge eller måned mere, de kan give os til at løse opgaven, vil være en kæmpe hjælp, for det er klart, at når der er så stort pres på med lange ventetider på at få hjælp, så er det utilfredsstillende for borgerne, siger Sofie Plenge.