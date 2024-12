Bente hjælper børn af alkoholmisbrugere i en svær juletid

- For mange børn er julen desværre ikke forbundet med hygge og glæde, men med angst og usikkerhed. De prøver på at navigere i en hverdag, hvor de aldrig ved, hvad de kan forvente. Det gælder især i juledagene, som lægger op til, at vi skal hygges os, siger Bente Grauslund Kjeldsen, der er leder af Barnets Blå Hus i Vejle.

Mens de fleste børn glæder sig til at åbne julekalender, spise pebernødder og lave julepynt, går nogle børn julen i møde med bekymringer som: ”Bliver far fuld igen i år?” ”Har mor husket at købe en julegave til mig?” eller ”Kommer de til at skændes i år?”

På landsplan er der ifølge tal fra Sundhedsstyrelsen 109.000 børn, der vokser op i hjem med alkoholmisbrug. De tal er fordelt nogenlunde geografisk ligeligt og svarer til, at der i hver folkeskoleklasse sidder 1-2 børn med forældre, der har et misbrug, siger Thomas Røddik Korneliussen, der er kommunikationschef i Blå Kors Danmark.

Huset drives af Blå Kors Danmark og er et gratis støtte- og behandlingssted for børn og familier fra hjem med misbrug. Lige nu er 13 familier og 22 børn knyttet til Barnets Blå Hus i Vejle.

Hvis du er barn og gør dig bekymringer eller har problemer derhjemme kan du kontakte BørneTelefonen alle døgnets timer. Her sidder voksne klar til at lytte og hjælpe dig. Du kan enten ringe eller skrive en SMS til nummeret 116111.

Når familien skal samles i julens mange fridage er det ekstra udfordrende for familier med alkohol- og stofmisbrug, oplever de i Barnets Blå Hus i Vejle. De faste, daglige rammer forsvinder, og julens forventninger og krav lægger nemlig et enormt pres på både børn og voksne.

- I julen skal familierne være sammen om noget, de ikke er så øvede i. Julen kan forstærke de udfordringer, der allerede er i hjemmet. Mange børn føler sig ansvarlige for, at det skal blive en god jul og tager et ansvar, der slet ikke burde ligge på deres skuldre. Samtidig kan de føle skam og være bange for, at nogen opdager, hvordan det står til derhjemme, forklarer hun.

Støtte til børnene i Barnets Blå Hus

I Barnets Blå Hus går børnene i gruppeterapi i et forløb, der typisk strækker sig over et halvt år. Op til jul bruger husets terapeuter gruppeterapien til at tale med børnene om deres bekymringer forud for juleferien, så de finder ud af, at de ikke er alene.

- Det har kæmpe betydning, når de nærmer sig den her højtider, at de sidder i grupper og finder ud af, at de ikke er alene. Så er jeg ikke så mærkelig. Så er det ikke bare mig. Der er faktisk andre, der har det, ligesom jeg har det, forklarer Bente Grauslund Kjeldsen.