Bente og Arne vil så gerne flytte ind i en seniorbolig - men der mangler 30.000 af dem

Sover kommunerne?

Det er først og fremmest kommunerne, der skal sørge for, at lokalbefolkningen har egnede boliger til rådighed. Måske har de været for optaget af, at der skulle bygges boliger til de unge og børnefamilierne fremfor til de ældre. Selv om det netop truer med at stoppe for tilflytningen til de mindre byer.

- Det er lidt mærkeligt, at vi ikke har kunnet forudse behovet, for der har jo ikke været tvivl om, at vi ville blive mange flere ældre, siger forsker på AAU - Byggeri, By og Miljø, Mette Mechlenborg.