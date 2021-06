Bersærkerboksen blev testet i Jelling

I dag var der åben gård på Anesminde i Jelling. her havde Jelling Viking Test Center inviteret gæster til at se nogle forskellige oplevelser.

Hele formålet er, at testcenteret håber på at få gode idéer og input fra gæsterne.

- Vi ved ikke, hvad der skal være her om to år. Men vi vil bruge de små ting, vi får at vide fra lokale i det videre arbejde, siger museumschef Morten Teilmann-Jørgensen.

Museumschefen vil gerne teste om man kan få gæsterne til at føle, at de er tilbage i vinkingetiden. Blandt andet med en bersærkerboks, hvor man kan brøle som en viking.

- Det er faktisk det allerbedste eksempel på, hvordan vi gerne vil arbejde med det her test, fortæller han.