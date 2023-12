Besparelser i rig kommune vækker undren

Mindre tid til eleverne

Det, der rører Carl Henrik Bielefeldt, er, at han med flere elever i klaseværelset ikke vil have den samme tid med eleverne.

- Man kommer til at savne tiden til den enkelte elev. Det er jo den, der er vigtig. Den, der er med til at gøre, at nogle af de her elever måske kommer tilbage til folkeskolen, måske får en fuld niende klasse eksamen. Men hvis vi tager tid fra det, så er der større chancer for, at de slår sig i det system, siger Carl Henrik Bielefeldt.

I specialklassen er der sat skærme op rundt om eleverne for, at de kan være for sig selv og ikke forstyrre hinanden. Med de mulige besparelser skal eleverne placeres endnu tættere på hinanden.

- Det bliver overvældende at skulle have flere elever, fortæller læreren.