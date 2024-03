Bestillinger strømmer ind til restaurant efter stor sejr til kok

Allerede mandag er ordrebogen hos Treetop ved at blive fyldt med stærkere hast end normalt.

Det fortæller 'Årets Kok', Bjarke Jeppesen, den 35-årige køkkenchef fra Kolding.

- Der er allerede begyndt at tikke bookinger ind, så vi får endnu mere travlt nu, end vi allerede har. Vores fredage og lørdage er udsolgt et par måneder frem. Onsdage og torsdage er begyndt at blive udsolgt, og det er ikke så tit, at det sker, siger han.

Til konkurrencen blev råvarerne til hovedretten først oplyst på dagen, mens råvarerne til de to øvrige retter var kendt på forhånd.