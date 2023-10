Betjente sigtet for vold efter anholdelse af brødrepar

Politibetjente dukkede nemlig op på familiens bopæl, da de ledte efter to personer, som skulle afhøres og sigtes i en sag.

Men på kort tid endte besøget med at udvikle sig til en ny sag, idet brødreparret fik peberspray i ansigtet i forbindelse med anholdelsen - noget, som familien og deres advokat vurderer var uberettiget og ulovligt.

Episoden i november 2021 har da også fået konsekvenser for Sydøstjyllands Politi.

Ifølge DR er to politikredsens betjente, efter Politiklagemyndighedens efterforskning af episoden, blevet sigtet for grov vold.

Det skriver DR.

Politibetjente nægter sig ifølge DR skyldige over for anklagerne.



Hændelsen indgår som en del af den nye DR dokumentar "Forfulgt af politiet?". Her står det tydeligt, at familien Ibrahim gentagne gange har klaget over deres møder med Sydøstjyllands Politi.