Bevidstløs bilist kørte over 15 kilometer på motorvej

En tilsyneladende bevidstløs bilist var i dag involveret i et noget anderledes færdselsuheld. På en over 15 kilometer lang strækning blev bilisten ved med at ramme ind i det midterste autoværn på østjyske motorvej, men på trods af det fortsatte bilen.

- Personen er alene i bilen, og har nok fået et ildebefindende. Det er sandsynligvis en form for drive-assist eller fartpilot, der gør, at den fortsætter så længe, forklarer Jørn Bystrup, vagtchef ved Sydøstjyllands Politi.

Uheldet startede omkring Løsning, nord for Hedensted, og strakte sig over 15 kilometer i sydgående retning over Vejlefjordbroen til omkring Vejle S, hvor bilen blev stoppet. Bilens ene fordæk blev revet op undervejs.