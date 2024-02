Bilister opfordres til at holde sig væk fra oversvømmede veje

Højvandsvagt i Vejle Kommune Kristian Dürr siger til Vejle Amts Folkeblad, at der er tale om "den værste oversvømmelse af området siden 2019".

Beredskabschef i Vejle Brandvæsen Thomas Dietz siger til avisen, at man tirsdag først på eftermiddagen er i gang med at lægge plan for håndteringen af de store mængder vand.

- Vi har ingen pumper ude til at pumpe vandet væk, for der er ingen steder at pumpe det hen, siger han til Vejle Amts Folkeblad.

Han råder borgere med ejendomme og butikker i risikozonen til at anskaffe sandsække, stable ting op og få vand ud af ejendommen hurtigst muligt.