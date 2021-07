Bjarne indtager Baku. Er inviteret af DBU.

Der har været tidspunkter, hvor det har været tæt på træls at holde med de rød-hvide fodboldherrer.

Men Bjarne Bihl-Nielsen har holdt ved.

Holdt ved kærligheden i en grad, så han i dag er en af de 50 mest loyale landsholdsfans.

Nu er belønningen klar: En tur til kvartfinale i Baku - med alt betalt - inviteret af DBU.





Siden 2009 er han kun gået glip af to landskampe. Det gælder både hjemme- og udekampe. Billetten til turen og landskampen ligger klar på mobilen. Men først skal han fra Vejle til Kastrup og derfra til Baku i Adserbajan.

Bjarne Bihl-Nielsen er administrator for facebookgruppen for landsholdsfans - Danes Away, men er altså udvalgt til den gratis rejse, fordi han er så trofast.