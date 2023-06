Blåtand vender tilbage til Jelling

Bluetooth har 5 milliarder brugere i verden i det Herrens år 2023. Næste år bliver det formodentlig 6 milliarder.

- Man skulle da være et skarn, hvis man ikke udnyttede muligheden for at kombinere 1000 års vikingehistorie med 25 års teknologihistorie, siger Morten Teilmann-Jørgensen, museumschef på Kongernes Jelling.



Logoet for Bluetooth er en sammentrækning af runerne for h for Harald og b for Blåtand. Slægtsskabet bliver fejret med en event-fyldt weekend den 10. og 11 oktober og et halvt års særudstilling om Blåtand/Bluetooth.