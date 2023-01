Bo har løbet næsten 400 maraton - søndag stod den på Vinterhyggemaraton i Vejle

Selvom et maratonløb i sig selv kræver meget af både krop og sind, så kræver et vintermaraton endnu mere.

- Helt grundlæggende er det hårdere at løbe et vintermaraton, end et om sommeren, fordi kroppen skal bruge flere kræfter på at holde på varmen. Særligt hvis der også regner eller sner, fortæller Bo Junker.

Søndag er vejret både med og imod dagens løbere - i bogstavligste forstand.

- Der er ikke så koldt, som der har været andre år, men der er en hård vind. Men heldigvis er der medvind på vejen hjem, så det skal nok gå, siger den erfarne maratonløber.

Plads til alle

Det er 13. gang, vinterhyggeløbet bliver afholdt, og for folkene bag er det mangfoldigheden og hyggen, der er i højsædet.

- Vi vil gerne lave et løb, hvor det ikke nødvendigvis handler om at komme først, siger Mette Rasmussen, som har været med til at stable dagens løb på benene.

- Der er selvfølgelig nogle, der løber hurtigt og giver den gas, og det skal der også være plads til. Men det vigtigste for os er, at der også er en mulighed for andre, som måske ikke er de hurtigste, men som kan hygge sig langs ruten, fortæller hun.