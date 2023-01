Han deltager i årets Vinterhyggemaraton, der bliver afholdt i Vejle. Idéen er, at alle kan være med, og at fællesskab og sammenhold bliver prioritet over de sportslige præstationer.

- Jeg kan virkelig godt lide det løb her, fordi det er meget anderledes end de fleste andre løb. Her kan alle vi gamle maratonløbere mødes og få en hyggelig dag, uden at det skal gå op i, hvem der får den bedste tid, fortæller Bo Junker, der har været med til Vinterhyggemaraton i flere år.