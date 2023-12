Børn er mindre kreative i dag end tidligere ifølge komikere

Ifølge Thomas Hartmann har nutidens børn så mange muligheder for at blive underholdt eller underholde sig selv, at de er mindre kreative, end hans egen generation var i samme alder.

- Jeg tror desværre, at fantasien lider, når den ikke bliver brugt, og der er jo ikke fordi, at børn i dag er fundamentalt anderledes, end vi var. Det er bare en del af deres hjerne, der ikke er blevet trænet, fordi det ikke har været nødvendigt. Derfor tror jeg også, at voksne i dag er bedre til at kede sig sammenlignet med de yngre generationer, siger han.