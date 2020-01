Børnefamilier jubler: Sammenhold for 26 millioner kroner

Det er et stort projekt, der i dag blev indviet i Engum. Området har fået en tunnel, en dobbelsporet cykelsti, to rundkørsler og to nye veje. Til stor glæde for beboerne.

- Børnene får en sikrere vej til skole, og vi andre kan køre mere sikker tur. Vi bor jo lige ved trafikeret vej, hvor der køres meget stærkt, siger Ninna Larsen, der selv er mor til to på 10 og 11 år.

Selv kalder beboerne den "Engums port til Vejle". Man kunne lige så godt kalde den Vejles port til Engum, den nye tunnel under A23. I alt har det nye anlæg kostet 26 mio. kr.

- Vi får et bedre sammenhold mellem Engum, Bredballe og Assendrup, det er mega godt siger Ninna Larsen.

En sikker vej skal gøre området attraktivt

En af grundene til den omfattende trafikregulering er, at boligområdet Tirsbæk Bakker er vokset meget de seneste år, så der nu er 500 nye husstande og et stort antal børnefamilier. Og det er lettere og sikrere for dem at køre til skole i Engum end at køre ind til byskolerne i Vejle.

Ideen begyndte at rumstere for ti år siden, og der er arbejdet på projektet i halvandet år.

- Vi syntes, at når vi nu gik i gang, så kunne vi lige så godt gøre det rigtigt fra starten. Altså vi hævede os os op i fugleperspektv og så på, hvad området havde brug for. Og vi ved, at områder, som det er nemt og sikkert at komme til og fra, er meget attraktive for tilflyttere, fortæller Gerda Haastrup Jørgensen, formand for Teknikudvalget (V), Vejle.