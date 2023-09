Børnehave og plejecenter er flyttet ind under samme tag

- Idéen er at samle to generationer i et hverdagsliv, hvor vi får skabt noget hjertevarme og nogle gode relationer på tværs af generationer, fortæller daginstitutionsleder Mette-Lise Larsen.

Relationer på tværs af alder

Kong Gauers Gård består af to afdelinger. En til daginstitutionen og en til plejecentret. De bliver bundet sammen af fællesområder både inde og ude, hvor der vil være rig mulighed for at lave aktiviteter sammen.

- Vi tror, at det her med at skabe relationer på tværs af alder giver en anden læring for børnene. De får en bredere forståelse for forskelligheder, og de får en rummelighed, som de kan tage med sig videre i livet, fortæller hun.