Boksehåb fra Vejle ønsker mere knockout-power før OL

Præstationen var god, og publikum kvitterede med højlydt opbakning i multiarenaen på Amager. Men det vigtigste var at blive endnu bedre frem mod de olympiske lege.

- Jeg føler, at det hårde arbejde har betalt sig. Alt, jeg har opnået, har jeg trænet mig til. Det her er forberedelse op til OL, så alt, jeg laver nu, kommer jeg til at mærke i Paris næste år, siger han.