Bokser med guldmedalje modtaget med hyldest

Hjem og hvile

Hvad fremtiden bringer, har det unge talent endnu ikke tænkt så meget over.

- Nu skal jeg lige hjem og hvile. Der kan ske mange ting. Det er svært at sige. Der er selvfølgelig nogle muligheder, der åbner op, men vi må se.



Det har været et par lange uger for bokseren, der også har fået et par slag med sig undervejs. Sejren er ikke kommet let.

- At få en guldmedalje til at toppe det hele af er over min forventning, men jeg har også fortjent det. Jeg har virkelig knoklet hårdt for det her. Jeg glæder mig til at komme hjem og fejre det med kammeraterne fortæller Nikolai Terteryan til TV 2.



Og fejret det blev han nærmest fra det sekund, han landede i Kastrup Lufthavn. Du kan selv se den festlige modtagelse i videoen nedenunder.