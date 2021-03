Boldklub og festival nærmer sig deadline: 'Frustrerende' og 'håbløst' kalder de genåbningsplanen

Undren hos Vejle Boldklub

Adm. direktør i Vejle Boldklub, Henrik Tønder, undrer sig over, at de ikke kan arbejde ud fra de allerede udarbejdede protokoller for professionel dansk fodbold, som man ifølge ham har formået at afholde 46 kampe ud fra uden smittetilfælde:

- Det er ikke logisk, når der ligger gennemarbejdet professionel materiale, som også er kigget igennem af alle specialister og eksperter. At vi så ikke, i et eller andet omfang, kan få lov til at invitere folk til en udendørs sport, uddyber han.

Henrik Tønder har intet ønske om at "fylde" Vejle Stadion. Han mener derimod sagtens, at det kan forsvares at optage en mindre procentdel af sæderne til en kamp.

Ifølge den adm. direktør vil man potentielt kunne lukke 4.500 tilskuere ind på Vejle Stadion i overensstemmelse med Superligaordningen. Denne ordning er nævnt i aftaleteksten om genåbningen. Her står, at den "hurtigt-arbejdende ekspertgruppe", der i midten af april skal komme med forslag til afholdelse af større arrangementer, også skal komme med anbefalinger vedrørende anvendelsen af ”Superligaordningen”. Vejle Stadion har en tilskuerkapacitet på 11.060.