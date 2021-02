Boligforening lyntester beboere

Den mobile lyntestaftale er kommet i stand efter, at der fra 1. februar ikke længere har været et permanent lyntestcenter i Vejle. Det er Carelink, der siden begyndelsen af måneden har stået for lyntest i Region Syddanmark, og som vejlenser må man nu til Kolding for at finde det nærmeste lyntestcenter. Men det slipper AAB's beboere altså for med det mobile testtilbud.

- Der er kommet 90-100 beboere hver gang, og det synes både vi (AAB.red) og testerne er tilfredstillende, siger formanden.

Tilbuddet gælder alle i nærheden