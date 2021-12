Borger rasende på Udlændingestyrelsen: - Byen skal lyses op, og det bliver ikke med julebelysning

Resten af beboerne vil blive flyttet over de næste par uger. Det får landsbyens borgere til at forlange et møde med Udlændingestyrelsen.

- Vi beder nu om et akut møde, hvor vi vil gå hårdt til dem. Når de kan betale for vagtværn mod borgerne, kan de også betale for at øge trygheden i området, siger hun og fortsætter:

- Udlændingestyrelsen har lovet at ville betale for at sætte ekstra lys op i Sandvad. Det kommer vi også til at stille krav om. Nu skal byen lyses op, og det bliver desværre ikke med julebelysning. Vi er blevet lovet flere lygtepæle i byen.