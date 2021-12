Borger rasende på Udlændingestyrelsen: - Vi kræver ekstra gadebelysning i Sandvad

Både mandag og tirsdag i denne uge holdt Udlændingestyrelsen møder med borgmester og borgerne i Sandvad, og begge parter udtrykker nu utilfredshed med, at de ikke blev orienteret om indflytningen af nye beboere på Røde Kors’ asylcenter onsdag.



- På vores møde med Udlændingestyrelsen tirsdag sagde de ikke noget om, at nye beboere ville flytte ind dagen efter. Mit indtryk er, at vores nye beboere er lusket ind ad bagdøren, mener Kirsten Paugan, formand for Sandvad Beboerforening.

Onsdag bekræftede Udlændingestyrelsen over for TV SYD, at de første flygtninge fra Brovst i Nordjylland er flyttet ind på Center Sandvad.

Vicedirektør for Udlændingestyrelsen, Grith Sand Poulsen, uddyber i et mailsvar til TV SYD.

- Vi oplyste på mødet med kommunen i mandags, at indflytningen ville ske i nærmeste fremtid. Vi oplyste allerede på dialogmødet den 12. november, at der ville ske indflytninger i november/december, men at vi ikke forventede at give datoer.

I forhold til, hvorfor Udlændingestyrelsen ikke har oplyst, at de første beboere er flyttet ind på centret, skriver hun:

- Der har som bekendt løbende været afholdt og varslet højlydte demonstrationer ved centret, senest ved brug af lydudstyr.

- Reaktionerne fra lokalsamfundet, som også er udtrykt ved de tidligere afholdte dialogmøder, har været af en sådan karakter, at vi i højeste grad må prioritere at håndtere situationen bedst muligt i forhold til hensynet til de mennesker, som vi som myndighed har ansvaret for, skriver Vicedirektør ved Udlændingestyrelsen, Grith Sand Poulsen.