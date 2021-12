Borgere gik forgæves til PCR-test - podere var ikke mødt ind

Ved testcenteret på Tysklandsvej 4 i Vejle fik borgerne, ifølge Flemming Varde, der var én af de mange fremmødte, at vide, at personalet først ville møde ind klokken 09. Centeret var dermed lukket, selvom folk havde booket testtider fra klokken 07:30.

- Der var rigtig mange mennesker, for parkeringspladserne var fyldt fuldstændig op. Der var rent kaos, og folk var frustrerede, siger Flemming Varde, der var kørt til Vejle for at blive testet sammen med sin kone fra deres fælles bopæl i Stouby.

Lange ventetider

Lørdag blev Flemming Varde og hans kone ringet op af Styrelsen for Patientsikkerhed, der anbefalede ægteparret at blive testet, fordi de havde været med et fly, hvor der sidenhen var blevet konstateret coronasmitte.

- Det er ikke nemt at gøre sin pligt og blive testet, når der ikke kommer noget personale. Nu kan jeg se, at den nyeste testtid, man kan få i Vejle, er den 23. december, og det tager endnu længere tid i Fredericia, så der er lang ventetid. Så det er jo svært at skåne andre mennesker, hvis vi er positive, når vi ikke kan få svar, selvom vi ikke har symptomer, siger han.