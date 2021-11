Borgere i protest med bannere, megafoner og tudehorn

Fredag var der borgermøde i Sandvad, hvor de kunne spørge blandt andet Udlændingestyrelsen om de ville garantere, at der ikke ville komme kriminelle og sædelighedsforbrydere til Sandvad. Det kunne vicedirektør Grith Poulsen ikke garantere.

- Det kan jeg sige helt klart, at det kan jeg bestemt ikke garantere. Det kan jeg heller ikke garantere, at dine naboer heller ikke er, lød det fra vicedirektøren fredag, der ikke vil sige noget om beboernes kriminelle baggrund.



Efter mødet viser borgerne i Sandvad nu sin holdning til sagen.

- Det siger næsten alt, at der er så mange mennesker, der har lyst til at stå i regnvejr på den her måde. Men der er ingen tvivl om, at vi skal have Christiansborg råbt op, og det er den her måde, man gør det på, siger Kirsten Paugan.



Erkender manglende information

Grith Poulsen fortæller i et interview, at hun er overrasket over borgernes reaktion, og at de i Udlændingestyrelsen ikke har haft til hensigt at snige beboerne på asylcenteret ind.

- Jeg er rigtig ked af, hvis man har tillagt mig eller os nogen motiver om at snige noget ind ad bagdøren, siger hun.



Årsagen til flytningen af beboerne til Sandvad ligger i, at Udlændingestyrelsen har ønsket at skifte deres samarbejdspartner i forhold til sårbare grupper, og her er Røde Kors en samarbejdspartner, som styrelsen har gode relationer med og ved, at de kan varetage opgaven. Derfor ender de omtalte beboere i Sandvad, hvor Røde Kors er lejet ind i Vejle Kommunes bygninger, forklarer vicedirektøren.