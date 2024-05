Borgmesteren fortæller, at han længe har ventet på et løft til kommunerne, og at kommunen uden aftalen ville være nødsaget til at prioritere i pengene.

I december 2023 skulle et sparekatalog fra Vejle Kommune finde 33 millioner kroner på børn- og ungeområdet. Kommer det til at ændre sig, hvis I kan få flere penge?

- Det kommer til at indgå i næste års budgetlægning. Det bliver de partier, som indgår i budgetforhandlingerne, der definerer, hvordan de bruger de nye penge, fortæller Jens Ejner Christensen.