Borgmester kan ikke vente på forundersøgelse af Vejlefjordbro

Et udspil om en ny infrastrukturplan til 160 milliarder kroner fra regeringen indeholder en passage om Vejlefjordbroen. Regeringen regner med at broen indenfor en årrække vil nå til 'kritisk belastning', og derfor skal der gøres noget ved den trafik, der kører over broen.

Konkret foreslås en forundersøgelse, der skal afgøre, hvordan fremtiden skal se ud for trafikken på broen, hvor 95.000 bilister kører over hver eneste dag.

Men der kan gå år, lyder det fra borgmester i Vejle, Jens Ejner Christensen (V). Det kan man ikke vente på, lyder det.

- Der er brug for nogle løsningsforslag, der kommer til at virke indenfor kort tid. Vi har nået det, der hedder kritisk belastning. Hvis der sker uheld, eller det stopper til på grund af kø, så går der jo ikke ret lang tid før, at så har vi problemet i Vejle midtby, hvor det stopper til. Det er en uholdbar situation, vi har, siger han.