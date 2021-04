Borgmester kræver svar om ændringer af Bølgen

Skandale på Amager

Operation X kigger på Bach Gruppen, fordi firmaet støbte et for svagt fundament til et 86 meter højt højhus på Amager. Fagfolk frygter, at højhuset på Amager kan vælte eller styrte sammen.

Med andre ord kan det bringe menneskers liv i alvorlig fare. Dén skandale undersøges af politiet, men Bach Gruppens historik gør ikke borgmesteren nervøs.

- Jeg har selvfølgelig fulgt med i medierne, og sagen på Amager har været meget omtalt. Men jeg har ikke oplevet, at Bach Gruppen ikke har talt sandt over for Vejle Kommune eller over for mig. Derfor har jeg det sådan, at så skal det ikke lægge dem til last, at man har en sag med problemer et andet sted, siger Jens Ejner Christensen.