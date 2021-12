Borgmesteren bekræfter: Her skal der ligge universitet med 2.000 studerende

- Med universitetsuddannelserne får erhvervslivet nu mulighed for lettere at rekruttere arbejdskraft og vækste. Og det bidrager i dén grad til hele områdets vækst og vil også påvirke tilflytning til kommunen. Det er særdeles positivt, at Vejle bliver en universitetsby, siger Jens Ejner Christensen.

Hensigtserklæring underskrevet

Rektor på SDU, Jens Ringsmose, bekræfter over for TV SYD, at universitet samarbejder med Vejle Kommune og det lokale erhvervsliv om at etablere et SDU-Campus i Vejle.

- Vi har været i dialog i et stykke tid, men nu skriver vi i dag under på en hensigtserklæring og melder offentligt ud, at vi ihærdigt vil arbejde for, at det lykkes. Det, vi nu skal sikre os, er en finansiering og et stærkt rekrutteringsgrundlag til uddannelserne. Kvaliteten kan vi godt garantere.

Jens Ringsmose ser frem til at etablere nye universitetsuddannelser i Vejle.

- Det er ikke så fremmed for os at være tilstede og bygge op regionalt. Vi har 25 års erfaring i at drive udvikling og forskning regionalt. Det er en del af vores DNA og noget, vi arbejdet målrettet for, siger han.

Hvor mange forskellige uddannelser, der helt konkret bliver tale om i Vejle, er endnu ikke afgjort.

- Det afhænger både finansiering, men også en række andre faktorer. Desuden skal Forsknings- og Uddannelsesministeriet godkende de forskellige uddannelser, siger rektor Jens Ringsmose.

Erhvervsliv støtter nyt universitet

Det er selvsagt dyrt at etablere nye universitetsuddannelser og opbygge et forskningsmiljø.

Derfor har Vejle Kommune og SDU indgået et samarbejde med det lokale erhvervsliv, Dandy Business Park, hvor det nye universitet efter planen skal ligge.

Jørgen Andersen, der er direktør i Bagger-Sørensen Invest, som ejer Dandy Buisnes Park, fortæller til TV SYD, at de er parate til at bygge bygningerne, universitetet skal have til huse i.

- Vi vil opføre universitetet i erhvervsparken, hvor SDU så kan leje sig ind. Desuden vil vi også stille alle de faciliteter og forsøgslaboratorier, vi allerede har i erhvervsparken, til rådighed for de studerende og universitetet. På den måde kan vi få gang i en synergi mellem virksomhederne, specialisterne dér og de studerende, fortæller Jørgen Andersen.

Han fortæller desuden, at Bagger-Sørensen Invest også er parate til at investere i andre dele af etableringsopgaven, men at der nu skal en dialog i gang om finansieringen med både andre investorer, men også kommunen og staten.

- Det sidste halve år har vi snakket med mindst 150 virksomheder, som alle bakker op om et universitet i Vejle, og dem skal vi fortsat have en dialog med, og så ser vi, hvor vi ender, siger Jørgen Andersen.

Ifølge ham er det blandt andet virksomheder som Rambøll, Cowi, Danfoss, BankData og it-virksomheden Unique Design, som har vist interesse for at støtte et kommende universitet.

Regeringen støtter udflytning af uddannelser

I sommer blev et flertal i Folketinget enige om, at universiteterne i landets fire største byer skal reducere eller udflytte hver tiende studieplads for at skabe en ny geografisk uddannelsesbalance.

Senest den 12. januar skal universiteterne derfor aflevere en plan for udflytningerne til undervisningsministeriet.

Den nye udflytningsplan har været under udarbejdelse siden sommer, og den blev i sidste uge godkendt af universitets bestyrelse.