Vejles borgmester, Jens Ejner Christensen (V), siger, at kommunen generelt arbejder med, at der skal komme færre biler.



- Vi kommer til at arbejde mere med en generel reduktion af biler frem for at bestemme, hvilke biler der må køre i byen, siger han til Ritzau.

Esbjergs borgmester, Jesper Frost Rasmussen (V), siger, at det er en god idé at arbejde for udfasning af fossile køretøjer. Men det skal ske på nationalt plan.