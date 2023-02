Borgmestre trodser regeringen og ønsker at ukrainere bliver

Regeringens holdning er, at ukrainere, der har fået opholdstilladelse efter en særlov i Danmark, skal hjem på et tidspunkt og hjælpe med at genopbygge landet.



Men flere borgmestre ser gerne, at dem, der vil, kan blive. En af dem er Jens Ejner Christensen (V), der er borgmester i Vejle Kommune.

- Vi har rigtigt mange industrivirksomheder, en plejesektor og en hotelbranche, der efterspørger det.

- Så vi har egentlig masser af jobopslag og stillinger, som man med en ret lille omskoling og nogle få sprogkundskaber kan komme ind i, siger Jens Ejner Christensen.