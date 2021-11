Brændende lastbil spærrede motorvej

En kø på omkring seks kilometer på E45 dannede sig onsdag midt på dagen i det nordgående spor mellem Kolding og Vejle.

Motorvejen var spærret lige før udfletningen til Skærup, fordi en lastbil med anhænger brød i brand ved 12.30-tiden.

Samtidig var der spærret for at kunne køre nordpå ved sammenfletningen nord for Kolding. Trafikken sydfra ledtes derfor mod Taulov og derfra ad Østjyske Motorvej nordpå. Her var der dog en overgang forsinkelse på 15-20 minutter.

Branden var slukket ved 13.30-tiden, og da lastbilen en times tid senere var bjerget fra stedet på en anden lastbil, åbnede Vejdirektoratet et enkelt spor for at afvikle køen hurtigst muligt.