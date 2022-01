Brand i eltavle skyld i røg fra Egtved Skole

Flere skader i fysiklokale - og en enkelt vandskade

Han oplyser, at brandvæsenet har slukket branden, men at de stadig er på skolen for at undersøge skader fra branden. Røg- og sodskader samt varmeskader er fundet i fysiklokalet, mens en mindre vandskade i stueetagen under fysiklokalet er opstået.

Vandet i stueetagen er et følgeskadefirma netop nu ved at suge op, så bygningen kan komme i brug igen hurtigst muligt.

Operationschefen forventer, at brandvæsenet er færdig på skolen indenfor en time, og at skolen - med undtagelse af fysiklokalet - kan tages i brug igen tirsdag.