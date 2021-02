Brand i transformator-station i Vejle

Klokken 6.45 blev Trekantbrand kaldt ud til en brand i en transformatorstation i Frydenlund i Bredballe i Vejle.

- Vi måtte vente tre kvarter med at gå i gang med at slukke branden, fordi elektrikerne først skulle have lukket for strømmen, fortæller indsatsleder Christina Fischer fra Trekantbrand.

Tranformatorstationen omformer den stærke strøm, der er i det store forsyningsnet til den strøm, vi kan bruge i vores huse og diverse apparater. Og da vand er ledende, ville det være livsfarligt at sprøjte vand på.

- Så da vi endelig kunne gå i gang, så var transformatorstationen allerede overtændt og er nu helt udbrændt, fortæller indsatslederen.

Der foreligger ikke noget om, hvornår strømforsyningen er normal i området, men elektrikere på stedet talte om et par timer.

Brand på Tirsbæk Gods

Heldigere var de på Tirsbæk Gods, hvor alarmen gik klokken 21.38 torsdag aften. Trekantbrand var hurtigt på stedet og havde slukket branden klokken 22.15 og kunne køre hjem klokken 23.30. Indsatsleder var også der Christina Fischer.

- De var ret heldige, for det var kun et hjørne af en af bygningerne, som branden havde fat i. Og der var ikke nogen af deres maskiner i laden, der tog skade, fortæller indsatslederen.