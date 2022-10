Branden i Bilka Vejle er under kontrol

Brandvæsenet har op ad hele morgenen og formiddagen kæmpet for at få styr på den brand, der i nat brød ud i Bilka Vejle. Og nu er branden endelig under kontrol.

Det fortæller Thomas Dietz, der er beredskabschef i Vejle Brandvæsen, til TV SYD.

- Det brænder stadig lidt, men der er så lidt, at der lige nu ikke er nogen fare for, at det spreder sig til resten af butikken, da det kun er lageret, der er gået ild i. Derfor er vi i gang med efterslukningsarbejdet, siger han.

Brandvæsenet forventer at være færdige med slukningsarbejdet ved 18-tiden, hvor politiets teknikere overtager stafetten på brandstedet.