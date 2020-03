Brandmænd vil have ens regler for udrykning på motorveje

Du kender det sikkert. Motorvejen er blokeret af et uheld og bagved dig kan du høre sirenerne nærme sig. Skal du køre ud i nødsporet eller holde til venstre?

De senere år er mange begyndt, at skabe plads til ambulancer midt mellem højre og venstre spor.

De gængse regler er ellers at udrykningskørsel skal ske i nødsporet.

Her er der dog ofte biler eller tabt gods der ligger og spærrer.

Helt galt går det, hvis der ikke er et nødspor langs motorvejen. Det kan være i forbindelse med vejarbejde.

Metoden er udbredt på den tyske autobahn, og det har danske bilister taget til sig. Både politi og beredskab har også flere gange opfordret danske billister til at tage metoden til sig.

Nu skal reglerne være ens

Metoden er dog ikke officielt indført i Danmark. Men det vil beredskab og borgmestre i Trekantområdet have ændret.

De mener det vil lette rednings- og oprydningsarbejdet efter uheld på motorvejene, hvis retningslinjerne for køkørsel ved uheld blev de samme i hele landet. Det viser et forsøg på den fynske motorvej.

Trængslen på motorvejen i Trekantområdet er stigende, og på nogle af strækningerne er den allerede kritisk med lange bilkøer. Helt slemt er det omkring myldretid, og når der sker uheld

Derfor appellerer Trekantområdet Danmarks formand Jens Ejner Christensen nu til, at man i ventetiden indfører ens regler ved køkørsel i hele landet.

En ny rapport lavet på baggrund af forsøg på den fynske motorvej viser, at ens standarder letter rednings- og oprydningsarbejdet – og dermed mindsker ventetiden for bilisterne i kø.

- Det er klart, at trængselsproblemerne i Trekantområdet langt fra kan løses med ens regler. Det her er jo et tiltag, der kan indføres med det samme uden store omkostninger, siger han

I dag er det sådan, at hvis man holder i stillestående kø på den sønderjyske motorvej på grund af et uheld, forventer langt de fleste bilister at de skal holde deres bane, så redningskøretøjerne kan komme forbi i nødsporet.

Gode erfaringer på Fyn

Hvis uheldet i stedet sker på den fynske motorvej, skal bilisterne holde helt til højre i inderbanen eller helt til venstre i yderbanen, så der er plads til redningskøretøjerne mellem bilrækkerne.

Det er en fynsk praksis, der er vedtaget efter gode resultater fra forsøget, og en praksis, som beredskabsdirektør i Trekantbrand, Jarl Vagn Hansen, gerne så indført i hele Danmark.

- Trekantområdet er et utroligt trafikeret område, og vi har behov for en ensartet reaktion fra bilisterne, så vi under udrykning hurtigst muligt kan komme frem til uheldsstedet og påbegynde en oprydning. Min anbefaling flugter helt klart rapportens anbefaling om en ensartet procedure for en såkaldt udrykningsvej, siger Jarl Vagn Hansen.