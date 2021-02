Bronzealderbrød skal hylde 100-året for Egtvedpigens fund

I dag blev der bagt bronzealderbrød i Egtved.

En bagekonkurrence sat i gang af foreningen Egtvedpigens Venner og Egtved Bageren skulle fejre 100-året for hendes fund.

Opgaven var simpel: bag et bronzealderbrød. Eller - hvordan bager man sådan et?

Brødet skal indeholde nogle af følgende ingredienser for at være et bronzealderbrød: spelt, rug, hirse, byg, hvede, honning og æble, og det vurderes på udseende, smag, krumme og sprødhed.