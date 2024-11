Brugte datteren til svindelforsøg, og straks meldte hun sig til sikkerhedskursus

Mere end 160 seniorer og deres pårørende var søndag samlet i Vejle til temadag om ældres digitale sikkerhed.

- Hej mor. Nu må du ikke grine, men jeg har tabt min telefon i toilettet. Bare rolig, jeg har fået en ny, men det giver nogle problemer i forhold til at få betalt mine forsikringer. Omtrent sådan lød en SMS, som 70-årige Hanne Koudal Jensen fra Vejle for nyligt modtog. Beskeden skulle forestille at være fra hendes datter, men i virkeligheden har der formentlig været tale om kriminelle, der havde til intention at franarre hende penge.

- Jeg synes det er irriterende, at man er usikker på, om man kan gå ind på et link, og at man føler sig usikker på, om det folk sender til en er helt rigtigt. Det kunne jeg godt tænke mig at blive klogere på, siger Hanne Koudal Jensen. Heldigvis opdagede hun med hjælp fra sin datter, at beskeden var det rene svindel, men oplevelsen har alligevel sat sig i hende, og derfor var hun søndag sammen med omtrent 160 andre seniorer og deres pårørende til en gratis temadag i Vejle med fokus på digital sikkerhed.

Hanne Koudal Jensen fortæller, at hun som det første vil sikre sig, at hun i fremtiden har hemmeligt telefonnummer. Foto: Kristina Højer Nørgaard, TV SYD

Det er nemlig langt fra alle, der som Hanne Koudal Jensen opdager fupnumrene i tide. Sydøstjyllands Politi oplever at flere og flere over 60 år bliver svindlet digitalt, og netop derfor har de i samarbejde med Ældresagen og Vejle Kommune arrangeret søndagens temadag. - Vi ser en tydelig tendens til, at den ældre generation er mere tillidsfulde. Der kan man som svindler godt skabe tillid hos dem, og når først den tillid er skabt, så kan man snyde dem. Det er en ond spiral, som vi skal have stoppet, siger Stig Simonsen, der er vicepolitiinspektør ved Sydøstjyllands Politi.

Seniorer 60+ blev søndag undervist i digital sikkerhed i kulturhuset Domus i Vejle af Sydøstjyllands politi i et samarbejde med ældresagen, kommunen og biblioteket. Foto: Kristina Højer Nørgaard, TV SYD

Flere af de ældre havde taget deres pårørende med til workshoppen. Det gælder blandt andet Marie Stork fra Vejle, som havde lokket sit barnebarn med. - Det er jeg rigtig glad for, for uanset hvor godt et kursus er, så er der altid ting man glemmer, jo ældre man bliver, siger hun, inden barnebarnet stemmer i: - Mor ringer tit til mig, hvis der er noget, og vi har kigget rigtig meget på, hvordan man finder ud af, om en mail er falsk eller ej. Sammen har vi fået blokeret og slettet mange af de falske mails der kommer, og så tænker jeg, at det altid er godt at have en med, så vi kan snakke det igennem, siger Nanna Schandorf Stork.

Oprindeligt var det meningen, at Marie Stork skulle have haft sin datter med, men hun blev syg, og så trådte barnebarnet til i stedet for. Foto: Kristina Højer Nørgaard, TV SYD