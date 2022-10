Brunt værtshus twistes med regnbuens farver for en aften

- Det der er et sted, hvor man overhovedet ikke kunne forestille sig at være en 'gay pop up'. Lad os gøre det dér.

Sådan siger Rikke Møller Jørgensen, der er medstifter af foreningen 'Diversity Pop Up' og sammen med Trille Jensen idefolkene bag aftenens fest på Sømærket i Vejle.

Foreningen bag festen for folk i queer-miljøet på værtshuset, er en lokal forening i trekantområdet. Et netværk for LGBTQIA+.