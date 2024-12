Butikslokaler midt i centrum stod tomme i 10 år, indtil Sofie fik en idé

Det skete, da 29-årige Sofie Johansen for nylig igen kunne byde kunder inden for på adressen lige midt i den gamle kongeby. Hun er indehaver af butikken Mini Kluns, som sælger brugt børnetøj.

- Jeg har drømt om at blive selvstændig i nogle år, men jeg har aldrig rigtig haft den helt rigtige idé. Det var i takt med, at vi fik børn, og jeg selv begyndte at købe mere genbrug, at idéen stille og roligt opstod, fortæller Sofie Johansen, der sammen med sin mand har to børn på henholdsvis tre og et år.

Opdeling af Faktabutik

Hos Ballegaard Gruppen, der udlejer lokalerne, glæder man sig over, at der igen sker noget i lokalerne, efter at de har stået tomme i snart ti år.

- Det er da på alle måder dejligt, at der kommer noget liv der. Det er jo i alles interesse. Det er et supercentralt beliggende lejemål i Jelling, som har stået i mange år. Det er der ikke nogen, der har glæde af, siger direktør Ole Ballegaard.