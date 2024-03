Byråd drøfter gratis entré på museum

Siden 2015 har 1,5 millioner besøgt museet, og det kan nu ses i udstillingen og i den øvrige del af huset.



Igennem årene er kun den mest nødvendige vedligeholdelse ved museets udstillinger og bygninger blevet udført. Nu skal der flere investeringer til udstillingen, som efter ni år har behov for flere reparationer.

Derfor foreslår Kongernes Jelling, at entrépriser bliver indført i løbet af 2024. Indgang vil stadig være gratis for gæster under 18 år, men byrådet tager nu stilling til priser for de resterende gæster.