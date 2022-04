Byråd i Vejle dropper jagt på World Tour-løb

Byrådet i Vejle har droppet en plan om at ansøge om at blive vært for et World Tour-løb i cykling.

Det meddeler byrådsmedlem Dan Arnløv Jørgensen (K), som er formand for kultur- og idrætsudvalget i Vejle Kommune.

- Det er med smerte i stemmen, at jeg fortæller, at vi har valgt ikke at sende en ansøgning afsted, siger Dan Arnløv Jørgensen til TV 2 Sport.

Forandret økonomi

Et stort flertal stemte i november ellers for at satse på et endagsløb på første klasse.

- Vores økonomi har desværre forandret sig meget, siden vi ville ansøge. Det skyldes en række negative økonomiske faktorer som krigen i Ukraine, stigende råvarepriser, forsvarsforliget og et øget antal flygtninge, siger Arnløv Jørgensen.

Byrådsmedlemmet fortæller desuden, at man vil overveje en ansøgning, når økonomien igen er gearet til det.

Ifølge TV 2 Sport vil det koste cirka 100.000 kroner at sende ansøgningen om et World Tour-løb afsted.

Derudover vil det koste cirka 7,5 millioner kroner at afvikle løbet, hvis ansøgningen blev godkendt. Heraf skulle Vejle Kommune betale to millioner kroner.