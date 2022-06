Café har fået bøde for overtrædelser på sociale medier

Der florerer masser af konkurrencer på diverse sociale medier, der beder brugerne om at skrive en kommentar, hvor man nævner sine venner.

Men det er ulovligt at have som et krav for deltagelse, og derfor blev Café Velvet i Vejle kendt skyldig i overtrædelse af spamforbuddet ved Retten i Kolding.

Det udløste en bøde på 10.000 kroner til caféen.

Manglende samtykke

Forbrugerombudsmanden politianmeldte Café Velvet for at at have afholdt 12 konkurrencer på Facebook fra september 2019 til september 2020.

I konkurrencerne var det et krav, at deltagere "taggede" deres venner, for at kunne være med. Det udløste i perioden 3.067 notifikationer hos de personer, der altså blev nævnt af deres venner i kommentarfeltet.