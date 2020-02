For mindre end tre uger siden fortalte vi her på TV SYD om, hvordan Gudenåen med jævne mellemrum går over sine bredder. Anledningen var at syv kommuner langs åen nu vil gøre noget ved det, og som eksempel på dem, det går ud over, brugte vi Tørring Camping.

Men vandet kunne ikke vente på kommunerne, og i nat blev campingpladsen igen oversvømmet, så vandet nu står 10 centimeter højt indendøre.

- Vi har lavet et opslag på Facebook for at finde nogle frivillige med lange gummistøvler, der vil hjælpe med at tømme hytterne, og søndag klokken 8.30 går vi i gang, fortæller ejeren af Tørring Camping, Betina Nygaard Johansen.

Fruen er selv til Ferie for Alle i Herning, så det bliver hendes mand Flemming, der kommer til at lede søslagets gang.

- Det er jo nogle gamle hytter, så der er ikke isolering nedenunder, så vandet stiger lige op, og så siger det, boooom svamp, siger campingpladsejeren, der dog ikke har mistet sin sans for humor, sort humor.

- Nu kan vi da reklamere med, at vi har indlagt vand i hytterne, siger hun med et grin.

Og hun får brug for sin sans for humor. Om kun fem uger kommer de første gæster.

Læs også Følg med: Her volder vejret stadig problemer – og her står beredskaberne standby

Læs også Campingplads under vand

Læs også Vand: Et tilløbsstykke