Campus Vejle får lov at udbyde 2-årig studentereksamen

Det skriver Campus Vejle i en pressemeddelelse.

- Vi tror, at den 2-årige STX er et attraktivt tilbud for en gruppe af unge mennesker, som er lidt ældre og mere modne end dem, der begynder på den 3-årige STX direkte fra folkeskolen, siger direktør Morten Weiss-Petersen i pressemeddelelsen.



Forud for godkendelsen af uddannelsen er gået en høringsproces, hvor blandt andet de øvrige ungdomsuddannelser i Vejle-området er blevet hørt, og de har ikke været begejstrede.

Indvendingen har ifølge Campus Vejle blandt andet været, at det kunne risikere at få nogle unge til at vælge den 2-årige STX frem for at søge ind på Rosborg Gymnasium & HF eller Rødkilde Gymnasium.



Børne- og undervisningsministeren vurderer dog, at det ikke i væsentligt omfang vil have negative konsekvenser for de øvrige uddannelser.