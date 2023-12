Centralt placeret campus til trecifret millionbeløb tættere på at blive til virkelighed

Vejle-borgmester Jens Ejner Christensen (V) er en lettet mand her onsdag eftermiddag.

Partierne bag aftalen om udflytning af uddannelser sendte 19,7 millioner i retning af Syddansk Universitets arbejde med at åbne en række nye it- og ingeniøruddannelser i Vejle.



- Det er tre-fire års intenst arbejde, der nu har fået en blåstempling, siger borgmesteren og fortsætter:



- Vi er en by med mange korte og mellemlange uddannelser, men vi er ikke en universitetsby. Så det at vi i fremtiden kan koble det på vores identitet, det er et vigtig skridt for kommunen.