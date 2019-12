Chauffør klemt ihjel mellem to lastbiler

De to tyske chauffører skulle læsse varer af samtidig ved Dagrofa på Knud Højgårdsvej i Vejle. Den ene holder ved rampen, mens den anden forsøger at bakke til. Under manøvren rammer lastbilen førerhuset på den anden lastbil. Chaufføren stiger ud og bliver klemt ihjel mellem de to biler, da den anden lastbil fortsætter med at bakke.

- Arbejdstilsynet har været på stedet, og den 57-årige tyske chauffør er blevet sigtet for uagtsomt manddrab i forbindelse med færdselsuheld, siger vagthavende ved Sydøstjyllands Politi, Jørn Bystrup.

Efterfølgende bliver den lægehelikopter, der har været på stedet, beskudt med kraftigt laserlys på sin vej tilbage til Billund Lufthavn.

- Vi har sigtet en 66-årig mand fra Nørre Vissing for at have bragt nærliggende fare for liv og førlighed, siger Jørn Byskov til TV SYD.