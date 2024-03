CO2-reducerende landsby afslutter klimaprojekt

De sidste tre år har Vandel med under 800 indbyggere været Vejle Kommunes klimalandsby. Titlen medførte en opgave, som lød på at reducere udledningen af CO2 så meget som muligt.

Projektet afsluttede den 1. marts i år, og en rapport fra Rambøll viser, at landsbyen formåede at mindske mængden af CO2 med 30 procent per husstand.

Udvalgsformand for lokalsamfund og nærdemokrati i kommunen, Thyge Havgaard Bjerring, klapper i hænderne over Vandels præstation.

- Vi har ikke sat nogle parametre op i forhold til, hvad man skulle opnå. Men at opnå en reduktion, det er da fantastisk flot, siger han.



Det var en af byens borgere, Kristian Bøtkjær, som for mere end tre år siden ansøgte om titlen som klimalandsby. Læs om hans og byens grønne initiativer i artiklen herunder.