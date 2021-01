Corona udfordrer konfirmationer: - Vi skal overveje nye datoer

Sangskjulere, bordpynt og taler hører sig til, når konfirmanderne træder ind i de voksnes rækker. Men sidste år blev det for nogen et meget langsommeligt skridt, da coronasituationen udskød festlighederne langt ind i efteråret. Nu ser det ud til, at det kunne ske igen.

- Vi har over 900 konfirmander i år, og familierne begynder at blive bekymret for, hvad der skal ske, siger Dorte Volck Paulsen, der er provst i Vejle Provsti.